В Тюменской области до конца года отремонтируют 52 км федеральных и 327 км региональных дорог

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области запланировано отремонтировать 327 км дорог областного значения и около 52 км федеральных автомагистралей в 2021 году.

Такие данные озвучены на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Как сообщил руководитель Тюменского филиала ФКУ "Уралуправтодор" Виталий Никифоров, при реконструкции и капитальном ремонте дорог разделяют транспортные и пешеходные потоки, устанавливают осевые барьерные ограждения, освещение и надземные пешеходные переходы.

"Это делается, в частности, при расширении с двух до четырех полос участка дороги Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск между областной столицей и поселком Боровский", – сказал он. Продолжается реконструкция автодороги Тюмень – Тобольск. В целом по итогам 2021 года в регионе отремонтируют около 52 км федеральных трасс.

Никифоров рассказал об использовании инновационных технологий для обеспечения безопасности движения на дорогах. В качестве примера он привел автоматические метеостанции, которые позволяют в реальном времени 24 часа в сутки следить за состоянием дорожного покрытия. Это особенно важно в период осадков и гололеда.

В 2021 году в Тюменской области запланировано отремонтировать 327 км дорог областного значения, сообщил руководитель регионального управления автомобильных дорог Андрей Ковалев. План уже выполнен более чем на 90%. Кроме того, в текущем году на 9,8 км областных автодорог установлено наружное освещение, на 15 км проложены тротуары. В 2022 году предстоит отремонтировать около 313 км региональных дорог.

Врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Андрей Миллер отметил необходимость более внимательного отношения к обеспечению безопасности движения в местах проведения дорожных работ. Кроме того, он предложил шире внедрять автоматизированные системы управления дорожным движением, а также обратил внимание дорожников на необходимость тщательной подготовки автомагистралей к зиме.

В регионе принимают серьезные меры для снижения аварийности на дорогах, сказал вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Расширяется сеть уличного освещения, появляются новые предупреждающие знаки, становится более понятной и четкой дорожная разметка. "Но основной причиной ДТП по-прежнему остается человеческий фактор. У нас еще есть резервы, используя которые, можно улучшить обстановку. Это общая задача всех органов власти", – подчеркнул он.