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Тюменки выиграли эстафету на первенстве России по летнему биатлону

Спорт, 16:53 28 сентября 2021

группа ОСШОР Л.Н. Носковой ВКонтакте

Золотые медали завоевали воспитанницы спортшколы Луизы Носковой на первенстве России по летнему биатлону. Он завершился 27 сентября в Чайковском Пермского края.

Лучший результат в эстафете на роллерах на 4,5 км среди девушек 17–18 лет показали тюменки Анастасия Чурилова, Камила Вовк и Маргарита Болдырева. Как сообщили в ОСШОР Л.Н. Носковой, Маргарита Болдырева также завоевала бронзу в индивидуальной гонке на роллерах.

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