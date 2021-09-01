ГК "Дамате" увеличила посевные площади в Тюменской области

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Группа компаний "Дамате" на 20% увеличила площадь сева озимых культур в Тюменской и Пензенской областях. Общая посевная площадь составила 10 тыс. га. Всего под управлением компании в двух регионах находится более 60 тыс. га земли, сообщает пресс-служба "Дамате".

В Тюменской области под осенний сев выделено более 1 тыс. га, на которых посеяли рожь. К осенним полевым работам было привлечено более 100 сотрудников и 90 единиц техники.

По словам гендиректора ГК "Дамате" Рашида Хайрова, "Дамате" ежегодно увеличивает земли под озимые для обеспечения поголовья птицы и коров кормами собственного производства.

"Собственная кормовая база позволяет нам контролировать качество и безопасность выпускаемой продукции. В процессе сева наши специалисты применяют передовые технологии и современные методы обработки, что повышает эффективность использования земельных ресурсов и обеспечивает хорошую урожайность", - отметил он.