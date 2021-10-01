Тюменские волейболисты в первом туре чемпионата России встретятся с игроками "Тархан"

| Фото: Волейбольный клуб «Тюмень» | Фото: Волейбольный клуб «Тюмень»

Поединки первого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги "А" пройдут 2 и 3 октября. Соперником клуб "Тюмень" станет "Тархан" из Стерлитамака, сообщает пресс-служба команды.

Минувший сезон оба коллектива завершали в финале лиги. Сибиряки по его итогам стали седьмыми, а клуб из Башкорстана – девятым.

В прошедшем чемпионате ближайшие оппоненты встречались четыре раза. Три победы остались за тюменцами. Две из них были добыты на тай-брейке.

Поединки 2 и 3 октября пройдут в комплексе "Академия спорта". начало 18 часов 30 минут. Трансляции будут доступны на Youtube-портале "VolleyRu".