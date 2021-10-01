Тюменцы взяли более 1 млрд руб в ипотеку с помощью цифрового кабинета на сайте ВТБ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Личный кабинет заемщика позволяет получить жилищный кредит всего лишь с одним посещением офиса – для финального подписания документов. Остальные процедуры проходят в режиме онлайн.

После запуска сервиса в августе 2020 года жители Тюменской области оформили более 400 сделок на сумму свыше 1 млрд руб. По оценкам экспертов ВТБ, Тюменская область – один из регионов-лидеров по цифровизации ипотеки, которую можно оформить онлайн. Клиент выбирает квартиру на сайте застройщика, подает там заявку, подписывает все документы цифровой подписью. Сервис работает при приобретении новостроек у более чем 10 застройщиков, работающих в регионе.

Спрос на ипотеку в Тюменской области превышает прошлогодние показатели более чем в полтора раза. За январь-август 2021 года тюменцы оформили в ВТБ более 5 тыс. жилищных кредитов на сумму около 13 млрд рублей, что на 58% выше результата аналогичного периода прошлого года.