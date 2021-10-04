В Тюмени пройдут ярмарки общепита на двух новых торговых точках

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ярмарки на новых торговых точках Тюмени - набережной Туры и в Гилевской роще - пройдут в декабре 2021 г. и январе 2022 г. Участниками могут стать предприятия, которые реализуют продукцию общественного питания и имеют определенный внешний вид.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в департаменте потребительского рынка администрации города.

"Ежедневные продовольственные ярмарки на двух новых торговых площадках: Набережная Туры и территория лесничества "Гилёвская роща" организованы администрацией Тюмени с июля 2021 года. В ноябре-декабре планируется организовать еще две аналогичные продовольственные ярмарки на ранее не использовавшихся для этих целей торговых площадках с ежедневным режимом работы: на территории парковок автомобилей по улице Республики, 1 и Гилевская роща, 2/1", - рассказали эксперты ведомства.

Напомним, продовольственные ярмарки в Тюмени пройдут 16 и 30 октября, 13 и 27 ноября, 11 и 25 декабря 2021 г. Участники ярмарок - владельцы ЛПХ, фермеры, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности юга Тюменской области и ремесленники.

Анжела Лебедева