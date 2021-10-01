Евгений Федоткин: Росгвардия и ОМОН – щит, защищающий граждан и государство

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники Росгвардии и ОМОН, входящий в ведомство, являются щитом, который защищает граждан и государство. Такое мнение высказал на торжественном мероприятии, посвященном к пятилетию со дня образования управления Росгвардии по Тюменской области и 30-летию со дня создания Тюменского ОМОН, начальник управления Росгвардии по Тюменской области, полковник полиции Евгений Федоткин.

"Мы помним такие знаковые моменты как становление отряда в новом качестве в Тюменской области, назначение первого командира Валерия Бровкина, "горячие" события Кавказа, когда отряд достойно справился с задачами, масштабные международные мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, в которых принимал участие личный состав отряда. Это элитное специальное подразделение Росгвардии, которое постоянно находится в полной боевой готовности и готово выполнить поставленную задачу в любой точке Тюменской области", – сказал Валерий Бровкин.

Тюменский ОМОН был образован 1 сентября 1991 года. В 2016 году он вошел в состав регионального управления Росгвардии. За 30 лет отряд выполнил более 70 служебных командировок в Северо-Кавказский регион.

"Задачи стояли сложные. Основная – чтобы не развалилась страна, чтобы бандиты не пришли к власти, не сделали плохо жителям. В эти две кампании мне запомнилось все. Если конкретно: война – тяжелый труд, страшно умирать и терять боевых друзей", – говорит командир Тюменского ОМОН с 1991 по 2010 год Валерий Бровкин, вспоминая о чеченских кампаниях.

Сегодня бойцы Тюменского ОМОН продолжают традиции отряда и выполняют служебно-боевые задачи, как на территории Тюменской области, так и на Северном Кавказе. Отряд обеспечивает правопорядок и безопасность граждан, в том числе при проведении массовых мероприятий, принимает участие в межведомственных рейдах, профилактических мероприятиях, решает срочные оперативные задачи, ведет борьбу с терроризмом и экстремизмом.

За мужество и героизм, проявленные во время боевых действий, 273 бойца и офицера награждены правительственными наградами.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Территориальные органы Росгвардии были сформированы в каждом субъекте страны в 2016 году. В структуру вошли управление вневедомственной охраны, ОМОН, СОБР, авиационный отряд специального назначения, центр лицензионно-разрешительной работы. Подразделения управления Росгвардии по Тюменской области дислоцируются на территории Тюмени, Ишима, Тобольска, Заводоуковска и Ялуторовска и в 16 районных центрах.

Напомним, в зале ДК "Нефтяник" 1 октября состоялось торжественное событие, посвященное юбилеям. Гостей поздравили с праздником губернатор Тюменской области Александр Моор, Главный федеральный инспектор по Тюменской области аппарата полномочного представителя президента РФ в УФО Дмитрий Кузьменко и другие. Особо отличившиеся при исполнении служебно-боевых задач сотрудники получили ценные подарки, благодарности. Также были присвоены специальные звания.

Для сотрудников Росгвардии и ОМОН организовали концерт. При входе в ДК "Нефтяник" и в фойе представлены образцы техники и вооружения подразделений ведомства.

Инна Пахомова