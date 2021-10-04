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Ярковская сборная победила в областном турнире по русской лапте

Спорт, 12:24 04 октября 2021

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Сборная Ярковского района стала победителем турнира по русской лапте. Соревнования прошли в рамках XXV спартакиады учащихся Тюменской области. За медали боролись команды юношей и девушек из Тюмени, Тобольска, Ишима, Тюменского, Ярковского и других районов, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Мы с командой весь год готовимся к соревнованиям, всегда нужно быть в форме, быть сильными как физически, так и морально. Этот турнир очень запомнился моим ребятам, особенно первая игра против команды из Аромашевского района. Допустили ошибки, но нам удалось собраться с силами и выиграть турнир", - рассказал тренер сборной Михаил Гаврилов.

Теперь команда готовится к первенству Тюменской области по мини-лапте, которое пройдет с 5 по 7 ноября в пос. Боровский.

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# лапта , спартакиада

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