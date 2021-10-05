В Тюмени 70 самозанятых стали участниками школы управления проектов

ТРО "Опора России" ТРО "Опора России"

70 самозанятых стали участниками школы управления проектами. Куратором которой выступил проректор ТюмГУ, куратор Центра дополнительного образования Андрей Латышев, сообщает пресс-служба регионального отделения "Опоры России".

В ходе обучения, организованного в сентябре, участники улучшили управленческие компетенции в жизни, бизнесе, общественной деятельности и в ведении социальных проектов. Заключительная встреча школы прошла в формате деловой игры. Участники объединились в команды по 3-4 человека. За 45 минут они разработали концепцию проекта, нашли партнеров и ресурсную поддержку от Центра развития бизнеса, Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и "Решение маркетинг". После чего состоялась презентация бизнес-проектов с обратной связью от экспертов.

"Во время игры самозанятые узнали, где они реально могут получить поддержку в виде знаний, связей и ресурсов. Вместе с экспертами Макаром Берльгиным и Дмитрием Утьевым мы постарались рассказать самозанятым, как использовать общественные организации, государственные структуры и коммерческие организации для роста своего дела. Надеюсь, у нас получилось", - говорит директор ООО "Центр развития бизнеса" Наиль Хакимов.

По итогам деловой игры самозанятая и идейный вдохновитель проекта "Флорариум" Кристина Белоножкина получила сертификат в IShop72. "Во-первых, на ШУП я получила яркие эмоции, новые знания, полезные контакты. Вообще, для меня была очень полезна тема целевой аудитории, я поняла, что я загнала себя в рамки. На курсе мне помогли понять, что можно выбрать сразу несколько направлений деятельности и двигаться дальше. На деловой игре эксперт из "Решение Маркетинг", Макар, подсказал мне обратить внимание на работу с юридическими лицами", — отметила она.

Вскоре объявят еще двоих победителей. За второе место он получит продвижение проекта под ключ от "Решение маркетинг", за третье — наставника из Тюменского регионального отделения "Опоры России".