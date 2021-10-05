В Тюмени 70 самозанятых стали участниками школы управления проектов
70 самозанятых стали участниками школы управления проектами. Куратором которой выступил проректор ТюмГУ, куратор Центра дополнительного образования Андрей Латышев, сообщает пресс-служба регионального отделения "Опоры России".
В ходе обучения, организованного в сентябре, участники улучшили управленческие компетенции в жизни, бизнесе, общественной деятельности и в ведении социальных проектов. Заключительная встреча школы прошла в формате деловой игры. Участники объединились в команды по 3-4 человека. За 45 минут они разработали концепцию проекта, нашли партнеров и ресурсную поддержку от Центра развития бизнеса, Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и "Решение маркетинг". После чего состоялась презентация бизнес-проектов с обратной связью от экспертов.
"Во время игры самозанятые узнали, где они реально могут получить поддержку в виде знаний, связей и ресурсов. Вместе с экспертами Макаром Берльгиным и Дмитрием Утьевым мы постарались рассказать самозанятым, как использовать общественные организации, государственные структуры и коммерческие организации для роста своего дела. Надеюсь, у нас получилось", - говорит директор ООО "Центр развития бизнеса" Наиль Хакимов.
По итогам деловой игры самозанятая и идейный вдохновитель проекта "Флорариум" Кристина Белоножкина получила сертификат в IShop72. "Во-первых, на ШУП я получила яркие эмоции, новые знания, полезные контакты. Вообще, для меня была очень полезна тема целевой аудитории, я поняла, что я загнала себя в рамки. На курсе мне помогли понять, что можно выбрать сразу несколько направлений деятельности и двигаться дальше. На деловой игре эксперт из "Решение Маркетинг", Макар, подсказал мне обратить внимание на работу с юридическими лицами", — отметила она.
Вскоре объявят еще двоих победителей. За второе место он получит продвижение проекта под ключ от "Решение маркетинг", за третье — наставника из Тюменского регионального отделения "Опоры России".