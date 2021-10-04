Жительница Ялуторовского района открыла мини-пекарню по социальному контракту

пресс-служба департамента социального развития Тюменской области пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Мини-пекарню на средства социального контракта открыла в с. Памятное Ялуторовского района Анастасия Гилева. Она обратилась в центр социального обслуживания для составления плана выхода семьи из трудной жизненной ситуации, сообщает региональный департамент социального развития.

Анастасия, мать двоих детей, давно увлекалась выпечкой, поэтому вопрос о выборе бизнеса решился сам собой. Специалисты центра социального обслуживания помогли ей составить бизнес-план и подготовить необходимый пакет документов. Будущая предпринимательница успешно защитила проект перед экспертами и подписала социальный контракт. На полученные от него средства женщина закупила нужное оборудование, на собственные деньги Анастасия арендовала помещение.

"Для меня самая сложная задача была найти стартовый капитал. Благодаря социальному контракту я смогла полностью обустроить мини-пекарню и теперь могу брать заказы в наибольшем количестве, увеличивать партнерскую базу, — рассказала Анастасия Гилева на открытии мини-пекарни.

В департаменте социального развития Тюменской области напоминают, что семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут заключить с государством социальный контракт. Для граждан, занимающихся на дому изготовлением кондитерских, ювелирных изделий, оказанием косметических услуг и другой деятельностью, заключение такого вида контракта — шанс официально открыть свое дело и повысить доход.