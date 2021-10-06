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В Тюменской области новый поток SMART-школы сельского бизнеса стартует 11 октября

Экономика, 09:11 06 октября 2021

Инвестиционное агентство Тюменской области

Новый поток SMART-школы сельского предпринимателя стартует в Тюменской области 11 октября в 19 часов. Открытие и обучение пройдут в online-формате, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

По словам руководителя центра поддержки предпринимательства инвестиционного агентства Дмитрия Утьев, школа направлена не просто на развитие сельского бизнеса, но и на становление кооперации между городскими предпринимателями и предпринимателями из районов. Первый сезон прошел в 2020 году и собрал более 350 участников со всей Тюменской области.

Ученикам предстоит практика по сельскому предпринимательству и кооперации в online-игре "Лучок". По словам организаторов, все будет как в реальном бизнесе: сбор команды, выбор председателя, разработка стратегии, заботы о сборе урожая и вопросы - кому и как продать. Играют и взрослые, и школьники. Заявки на участие можно заполнить на сайте.

Участие бесплатное.

Проект является онлайн-версией "Школы фермера" и реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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