Семимиллионную тонну полимеров выпустил "ЗапСибНефтехим"

| Фото: «ЗапСибНефтехим» | Фото: «ЗапСибНефтехим»

Семимиллионную тонну полимеров выпустил нефтегазохимический комплекс "ЗапСибНефтехим" в Тобольске. В честь этого события на предприятии состоялось награждение лучших сотрудников.

57 представителей коллектива получили корпоративные и муниципальные награды. В числе награжденных есть и те, кто получал первые гранулы восемь лет назад и до сих пор трудится на производстве, передавая опыт коллегам, сообщает пресс-служба предприятия.

"Достижение – заслуга всего коллектива предприятия. Не только работников полимерных производств, но и смежных подразделений, сервисных служб, административного аппарата, обеспечивающего поддержку производств", - отметил генеральный директор "ЗапСибНефтехим" Максим Рогов.

Первое полимерное производство мощностью 500 тыс. тонн полипропилена в год начало свою работу в 2013 году. В 2019 году в Тобольске был запущен, а в 2020 году вышел на проектную мощность еще один производственный комплекс мощностью 1,5 млн тонн полиэтилена и 500 тыс. тонн полипропилена в год.