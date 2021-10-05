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Семимиллионную тонну полимеров выпустил "ЗапСибНефтехим"

Экономика, 16:16 05 октября 2021

«ЗапСибНефтехим» | Фото: «ЗапСибНефтехим»

Семимиллионную тонну полимеров выпустил нефтегазохимический комплекс "ЗапСибНефтехим" в Тобольске. В честь этого события на предприятии состоялось награждение лучших сотрудников.

57 представителей коллектива получили корпоративные и муниципальные награды. В числе награжденных есть и те, кто получал первые гранулы восемь лет назад и до сих пор трудится на производстве, передавая опыт коллегам, сообщает пресс-служба предприятия.

"Достижение – заслуга всего коллектива предприятия. Не только работников полимерных производств, но и смежных подразделений, сервисных служб, административного аппарата, обеспечивающего поддержку производств", - отметил генеральный директор "ЗапСибНефтехим" Максим Рогов.

Первое полимерное производство мощностью 500 тыс. тонн полипропилена в год начало свою работу в 2013 году. В 2019 году в Тобольске был запущен, а в 2020 году вышел на проектную мощность еще один производственный комплекс мощностью 1,5 млн тонн полиэтилена и 500 тыс. тонн полипропилена в год.

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# ЗапСибНефтехим , полимеры , полипропилен

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