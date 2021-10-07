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Клиенты ВТБ смогут получить расчет зарплаты в режиме онлайн

Экономика, 18:23 05 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

ВТБ первым из российских банков запустил в мобильном приложении ВТБ Онлайн бесплатный сервис получения расчетных листков по зарплате. Новая функция доступна сотрудникам компаний, которые обслуживаются в ВТБ в рамках зарплатного проекта. Они смогут получить информацию о своих доходах в личном кабинете ВТБ Онлайн за несколько секунд.

Информация о доходах доступна сотрудникам компаний, которые обслуживаются в ВТБ в рамках зарплатного проекта. Работодатель в учетной системе компании (1С, SAP и т.д.) формирует реестр, с помощью интернет-банка для юридических лиц направляет в ВТБ на обработку.

Сотрудник компании получает рush-уведомление о поступлении расчетного листка и может оперативно просмотреть информацию по заработной плате в мобильном приложение ВТБ Онлайн для физических лиц или самостоятельно скачать документ, направив себе на почту или в мессенджер (WhatsApp, Telegram). Для компаний и их сотрудников новая услуга бесплатна.

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