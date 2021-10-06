В Тюменской области выявили завод по производству поддельного алкоголя

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Нелегальный завод по производству алкоголя выявили на территории промышленной зоны в Ишиме. Изъято более 32 тысяч единиц поддельной продукции. Стоимость - более 7 млн рублей, сообщает МВД РФ.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области при участии Росгвардии обнаружили оборудование для изготовления спиртосодержащей жидкости, наклейки, имитирующие акцизные марки, фурнитуру и тару.

На предприятии трудились 23 человека, которые здесь же и проживали, и вели сбыт фальсификата.

Возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ. Четверо подозреваемых задержаны. Двое фигурантов заключены под стражу, остальные отпущены под подписку.

"Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.