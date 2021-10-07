Александр Моор: правительство и областная дума будут работать на благо жителей региона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правительство региона намерено конструктивно взаимодействовать со всеми депутатами и фракциями Тюменской областной думы VII созыва. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами в перерыве первого заседания облдумы.

"В Тюменской области сложились давние традиции конструктивного диалога и открытого обсуждения всех вопросов между региональным правительством и областной думой. И в предыдущем созыве, и сейчас наш парламент состоит из представителей четырех политических партий, у которых есть свое мнение. Но при этом депутатам всегда хватало профессионализма и житейской мудрости, чтобы принимать очень взвешенные решения по ключевым вопросам. Это позволяет региону динамично развиваться. Мы всегда следовали единому принципу – работать ради развития Тюменской области и благополучия наших земляков", - отметил губернатор.

Александр Моор выразил уверенность в том, что новый состав областной думы сохранит добрые традиции предыдущих созывов.

Вновь избранный спикером регионального законодательного собрания Сергей Корепанов в числе первоочередных задач областной думы назвал работу над бюджетом на 2022 год и два последующих года, а также подготовку к предстоящей пролонгаци Соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью, Ханты-Мансийским автономным округом-Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом.

По его мнению, новый созыв облдумы отличается сильным составом. Среди депутатов - 14 кандидатов и докторов наук. Большинство народных избранников имеют опыт законотворческой работы на разных уровнях. Количество депутатов-женщин увеличилось с пяти в шестом созыве до девяти в седьмом. "Думаю, в связи с этим вопросы материнства и детства будут звучать с думской трибуны более настойчиво", - отметил спикер.

"Моя главная цель как председателя думы - выстроить конструктивные взаимоотношения между всеми политическими партиями, представленными в региональном законодательном собрании", - заявил Сергей Корепанов.

Евгений Бабенко