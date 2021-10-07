Клиенты ВТБ в УФО увеличили спрос на автокредиты на 20%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Клиенты ВТБ в Уральском федеральном округе за девять месяцев года оформили около 6,5 тыс. автокредитов на 5,8 млрд рублей, что по объему на 20% выше результата аналогичного периода прошлого года.

В целом по стране банк выдал за это время более 65 тыс. автокредитов на сумму около 73 млрд рублей (+40% год к году), в Тюменской области — на сумму 1,4 млрд рублей.

В сентябре клиенты ВТБ в целом по стране провели сделки на 7,6 млрд рублей, что на треть выше, чем в сентябре 2020 г. В Тюменской области ВТБ в сентябре выдал автокредиты на 200 млн рублей (+31% год к году). Чаще всего клиенты приобретают LADA, HYUNDAI и KIA.

В ВТБ автокредит можно оформить по ставке от 5,5% с суммой кредита до 7 млн рублей, рефинансирование автокредитов доступно по ставке от 2% годовых с возможностью отсрочки ежемесячных платежей на три месяца при подключении опции "Отложенный платеж" (в случае попадания в сложную финансовую ситуацию).