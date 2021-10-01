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В Тюмени очистили более 173 км ливневой канализации за сезон

Экономика, 13:35 14 октября 2021

www.tyumen-city.ru

Работы по очистке городской ливневой системы завершатся до 15 октября. Всего за теплый сезон в Тюмени работы проведены на 173,5 км.

По информации комитета по связям с общественностью и СМИ, в Центральном округе Тюмени работы проведены на 80 объектах, протяженность ливневки - 47 км. В Ленинском округе очистили 43 объекта, 31,5 км сетей. В Калининском - 106 объектов, 48 км сетей.

"Специалисты компании "Параметр" с помощью специализированной техники приводили в порядок дождеприемные колодцы, промывали трубы, идущие до основного коллектора, собирали и вывозили мусор, иловые отложения. Пристальное внимание было уделено улицам, где есть коллекторы ливневой системы водоотведения", - рассказали в администрации города.

Все заключения, фото- и видеофиксация, полученные специалистами компании "Параметр" в результате телеинспекционного обследования промытых труб, поступают в Службы заказчика по благоустройству административных округов. На основании них в управах будут планировать дальнейшие мероприятия по ремонту ливневой системы водоотведения.

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# канализация , ливневая канализация

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