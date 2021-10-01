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Тюменские депутаты обсудили развитие сельхозкооперации в регионе

Экономика, 15:45 14 октября 2021

mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Тюменским муниципалитетам необходимо содействовать расширению сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов по переработке и реализации сельхозпродукции, снабжению, обслуживанию, оказанию услуг. За 2020 год они закупили продукции на 1 млрд 143,1 млн рублей, сырья для последующей переработки в собственных цехах – на 128,2 млн рублей.

Это было отмечено на первом заседание аграрного комитета Тюменской облдумы седьмого созыва, на котором обсудили развитие сельхозкооперации в регионе.

"Экономика тюменского села многоукладна, - подчеркнул председатель комитета Владимир Ковин. - Есть крупный, средний бизнес, есть мелкотоварное производство. В этой цепочке личные подсобные хозяйства занимают особую нишу. В ЛПХ задействовано большое количество людей. Этот сектор экономики очень важен для юга области".

Владимир Ковин отметил, что в деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов есть еще ряд вопросов, которые требуют решения.

"Это обновление оборудования для закупа и первичной переработки наших, в частности, молочных продуктов, закуп картофеля, овощей. В этой связи нам есть над чем трудиться", - заявил он.

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# АПК , облдума , сельхозкооперация

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