  • 15 октября 202115.10.2021пятница
  • USD71,7846
    EUR83,3347
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские волейболисты дома сыграют с "Магниткой"

Спорт, 17:16 15 октября 2021

ВК "Тюмень" во Вконтакте | Фото: ВК "Тюмень" во Вконтакте

Волейболисты "Тюмени" матчи очередного тура чемпионата страны среди команд высшей лиги "А" проведут на родной площадке. 16 и 17 октября их соперником станет "Магнитка", сообщает пресс-служба клуба.

Обе команды провели по четыре матча. В активе сибиряков – три победы. Подопечные Сергея Шульги в преддверии тура занимают третье место, имея девять очков в своем активе. Магнитогорцы же располагаются на восьмой строчке. Уральцы в текущем чемпионате пока не познали радости побед. В их активе – два балла.

В прошлом сезоне тюменцы заняли седьмое место. Магнитогорцы были двенадцатыми. Между собой соперники провели четыре поединка. Три из них остались за сибиряками.

Встречи в комплексе "Академия спорта" будут начинаться в 17 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВК Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:16 15.10.2021Тюменские волейболисты дома сыграют с "Магниткой"
16:55 15.10.2021Дублеры ФК "Тюмень" примут пермских футболистов
16:32 15.10.2021В Тюмени выступят лучшие представители акробатического рок-н-ролла УФО
16:09 15.10.2021100 щитов со спортивными лайфхаками в Тюмени и Тобольске будут помогать в самостоятельных тренировках