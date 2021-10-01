Тюменские волейболисты дома сыграют с "Магниткой"

| Фото: ВК "Тюмень" во Вконтакте | Фото: ВК "Тюмень" во Вконтакте

Волейболисты "Тюмени" матчи очередного тура чемпионата страны среди команд высшей лиги "А" проведут на родной площадке. 16 и 17 октября их соперником станет "Магнитка", сообщает пресс-служба клуба.

Обе команды провели по четыре матча. В активе сибиряков – три победы. Подопечные Сергея Шульги в преддверии тура занимают третье место, имея девять очков в своем активе. Магнитогорцы же располагаются на восьмой строчке. Уральцы в текущем чемпионате пока не познали радости побед. В их активе – два балла.

В прошлом сезоне тюменцы заняли седьмое место. Магнитогорцы были двенадцатыми. Между собой соперники провели четыре поединка. Три из них остались за сибиряками.

Встречи в комплексе "Академия спорта" будут начинаться в 17 часов.