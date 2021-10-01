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Трое погибших в Тобольском районе пассажиров не были пристегнуты ремнями

Происшествия, 12:13 18 октября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Все трое погибших в аварии на 225-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе не были пристегнуты ремнями безопасности. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В живых осталась только 42-летняя водитель автомобиля Chevrolet Captiva, который съехал в кювет и опрокинулся. Женщина была пристегнута ремнем безопасности. Она находится в больнице.

Напомним, авария произошла в Тобольском районе 17 октября в 15 часов 30 минут. На ровной дороге, при хорошей погоде автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. 37-летний пассажир, житель Тобольска, скончался на месте аварии, 33-летняя женщина и 39-летний мужчина умерли в больнице.

"Стаж водителя за рулем — с 2013 года. За последнее время у нее было всего одно нарушение ПДД, за нарушение правил перевозки детей в автомобиле", — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

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# авария , Тобольский район , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск

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