Уголовное дело Александра Селюнина поступило в суд

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Ленинский районный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника ГИБДД Тюменской области Александра Селюнина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Напомним, что Селюнина задержали 15 апреля по подозрению в коррупции и торговле водительскими удостоверениями.

В поле зрения оперативников он попал во время расследования уголовного дела в отношении его подчиненного Михаила Жигалкина. Экс-глава ведомства признался в получении взяток более чем на 600 тыс. рублей.

В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 3 млн 670 тыс. рублей, проведены обыски в его жилище, а также в служебном кабинете, допрошены более 50 человек. Изъяты документы, связанные с незаконной выдачей водительских удостоверений.

Обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе до 25 ноября. Уголовное дело передано судье для решения вопроса о его принятии к производству.