В Тобольском районе отремонтировали 24 км дорог

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 км дорог отремонтировали и построили в селах Тобольского района в 2021 году, сообщает администрация муниципалитета.

Обустроены пешеходные переходы вблизи байкаловской и кутарбитской школ. Щебнем покрывают улицы в д. Большая Блинникова, с. Бизино, с. Карачино, п. Надцы и д. Епанчина.

Кроме того, закончены работы на запланированных в этом году региональных участках автодорог: Байкалово – Тахтаир, Кутарбитка – Худякова, Тобольск – Уват, Тобольск – Байгара – Первые Салы, Тобольск – Сетово – Елань, Тобольск – Вагай, Тобольск – Нефтехимический комбинат, подъезд к деревне Бобова.

Общая протяженность дорог регионального значения составила 13,5 километров.