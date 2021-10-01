ВТБ признан лучшим банком для малого и среднего бизнеса в России по версии Global Finance

| Фото: ВТБ | Фото: ВТБ

ВТБ стал победителем среди российских банков по версии SME Bank Awards 2022 международного журнала Global Finance. В рамках премии отмечены банки, которые предоставляют лучшие услуги для малого и среднего бизнеса своей страны.

Лауреаты были выбраны в 66 странах по заявкам банков и независимых исследований с участием инсайдеров отрасли, руководителей и экспертов в области технологий.

Ранее в этом году ВТБ получил три награды премии Global Banking & Finance Awards в номинациях "Лучшая инновационная команда России с инновациями в интернет-банке", "Лучший банк России для МСБ", а также "Лучшие онлайн сервисы интернет-банка для микро и МСБ в России 2021". ВТБ также занял первое место в ежегодном рейтинге Топ-20 лучших экосистем для бизнеса Banking Ecosystems 2021 международной ассоциации SME Banking Club.