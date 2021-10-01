В Тюменской области налоговые поступления в бюджет за 9 месяцев выросли на 13%

data.nalog.ru data.nalog.ru

Поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации в Тюменской области выросли к поступлениям аналогичного периода 2020 года более чем на 20,7 млрд рублей или на 13% и составили 179,9 млрд рублей.

"Без учета платежей на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, зачисляемых в государственные внебюджетные фонды, размер поступлений составил почти 118,2 млрд рублей, - сообщается на сайте федеральной налоговой службы. – Это больше уровня поступлений за соответствующий период 2020 года на 12,4% или на 13 млрд рублей.

Поступления в федеральный бюджет выросли на 1,7 млрд рублей и составили 49,5 млрд рублей. В общей сумме поступления НДС составили – 89,4%, налога на прибыль организаций – 6,4% и акцизов по подакцизным товарам – 2,1%.

В бюджет Тюменской области поступления, относительно аналогичного периода 2020 года, увеличились более чем на 11,3 млрд рублей и составили 68,7 млрд рублей.

Формирование доходов консолидированного бюджета Тюменской области за январь - сентябрь 2021 года обеспечили следующие налоги: НДФЛ – 42,3%, налог на прибыль – 30,4%, имущественные налоги – 14,8%, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 5,4% и налоги на совокупный доход – 6,8%.

Более чем на 10% от уровня аналогичного периода 2020 года выросли поступления по налогу на прибыль организаций на 48% или на 7,8 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц на 13,3% или на 3,4 млрд рублей, по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации на 65,3% или на 157,7 млн рублей, по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами в федеральный бюджет на 74 млн рублей или в 3 раза, по налогу на имущество физических лиц на 46,8% или на 54 млн рублей, по транспортному налогу с организаций на 15,7% или на 51 млн рублей, по транспортному налогу с физических лиц на 12,9% или на 45 млн рублей, по земельному налогу с организаций и физических лиц на 13,2% или на 83,3 млн рублей.

Рост поступлений по страховым взносам на обязательное социальное страхование составил 14,1% или 7,6 млрд рублей.