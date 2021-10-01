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ВТБ начал прием заявок по возобновляемой программе для бизнеса ФОТ 3.0

Экономика, 17:00 25 октября 2021

ВТБ | Фото: ВТБ

ВТБ с 25 октября во всех регионах присутствия запускает предварительный прием заявок по возобновляемой Правительством РФ программе поддержки малого и среднего бизнеса ФОТ 3.0. С ноября по декабрь 2021 года предприниматели смогут получить кредит по ставке 3% годовых.

Льготные условия доступны предпринимателям и юридическим лицам из пострадавших отраслей, ранее получившим поддержку по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенным в реестр субъектов МСП после 1 июля 2020 года. Заявку на получение кредита в ВТБ могут подать клиенты любого российского банка.

Cумма кредита будет рассчитываться исходя из МРОТ и численности сотрудников предприятия. На первые полгода клиент будет освобожден от уплаты процентов и основного долга.

Заемные средства предназначены на финансирование расходов, связанных с осуществлением любой предпринимательской деятельности, включая выплату зарплаты работникам и платежи по действующим кредитам.

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