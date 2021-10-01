В Тюменской области вводят самоизоляцию для людей старше 60 лет

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области вводится самоизоляция для людей старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, если они не прошли вакцинацию от COVID-19, заявил губернатор Александр Моор во время прямого эфира.

"Обстановка очень напряженная. Всю последнюю неделю число заболевших - более 300 человек в сутки. Таких цифр у нас не было за весь период пандемии. Мы вынуждены увеличивать число коек в моногоспиталях, реанимациях. Растет число обращений в медицинские учреждения. Система здравоохранения перегружена как никогда. Одна из главный причин - недостаточные темпы вакцинации. Да, мы одни из лучших в Уральском федеральном округе по этому показателю, но этого мало", - сказал губернатор.

По статистике у тех, кто прошел полный курс вакцинации, в разы снижается вероятность заражения и осложнений. Начиная с 18 октября в Тюменской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Всего в регионе прививки от COVID-19 поставили 654 тыс. 973 человека, полный курс - 608 тыс. 638 жителей.

На оперативном штабе принято решения о внедрении более жестких мер: с 30 октября приостанавливают работу ТРЦ, салоны красоты, кафе и рестораны. Полный перечень объектов будет опубликован на портале правовой информации.

"Каждый четвертый житель подхватывает инфекцию на работе, приносит ее домой и заражает близких. Сегодня тяжело болеют даже дети. Поэтому важно хотя бы на неделю разобщить население, разорвать цепочку общественных связей. Мы должны сбить волну. Закрытие предприятий - вынужденная мера. Нет ничего важнее человеческой жизни, а сегодня из-за коронавируса мы каждый день теряем земляков", - подчеркнул Александр Моор.

В Тюменской области в обычном режиме будут работать лишь аптеки, продуктовые магазины. Медицинскую помощь можно получить в полном объеме.

Екатерина Исаева