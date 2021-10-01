В Ишиме перевозчики вступили в картельный сговор ради 134 млн рублей

| Фото: fas.gov.ru | Фото: fas.gov.ru

Уголовное дело о картельном сговоре в сфере перевозок Ишима направила в суд прокуратура Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Генеральный директор автотранспортного предприятия и индивидуальный предприниматель вступили в преступный сговор, чтобы ограничить конкуренцию в сфере пассажирских автоперевозок в Ишиме и Ишимском районе. Обвиняемые приняли участие в двух проводимых в 2018 году администрацией района открытых конкурсах. Предприниматель указал, что готов исполнять муниципальные контракты за 1 рубль и был признан победителем. Однако от заключения контрактов он уклонился.

Муниципальные контракты были заключены с генеральным директором Ишимского автотранспортного предприятия по их максимальной цене. По одному из выигранных конкурсов генеральный директор предприятия заключил с супругой индивидуального предпринимателя договор субподряда по пассажирским перевозкам. В результате картеля обвиняемые получили доход в общей сумме более 134 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.