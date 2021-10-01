Проектному менеджменту обучат тюменских предпринимателей
Бесплатный семинар по проектному менеджменту для предпринимателей Тюменской области состоится в онлайн-формате 28 октября в 11 часов. Обучающее мероприятие проводится в рамках семинаров по ускоренному развитию профессиональных навыков.
Проектный менеджмент — это способ руководства с помощью координации усилий людей и использованию для достижения оптимальных результатов по стоимости, времени и качеству, а также удовлетворению интересов всех участников проекта.
На семинаре консультант в области описания бизнес-процессов Александра Самойлович расскажет о практике формирования проектных команд, комплексных задачах в проекте, реализации бизнес-кейсов по созданию или развитию действующего бизнеса.
Семинар пройдет в Zoom, обязательна регистрация по ссылке.