Проектному менеджменту обучат тюменских предпринимателей

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Бесплатный семинар по проектному менеджменту для предпринимателей Тюменской области состоится в онлайн-формате 28 октября в 11 часов. Обучающее мероприятие проводится в рамках семинаров по ускоренному развитию профессиональных навыков.

Проектный менеджмент — это способ руководства с помощью координации усилий людей и использованию для достижения оптимальных результатов по стоимости, времени и качеству, а также удовлетворению интересов всех участников проекта.

На семинаре консультант в области описания бизнес-процессов Александра Самойлович расскажет о практике формирования проектных команд, комплексных задачах в проекте, реализации бизнес-кейсов по созданию или развитию действующего бизнеса.

Семинар пройдет в Zoom, обязательна регистрация по ссылке.