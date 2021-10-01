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Россияне нарастили вклады в банках в сентябре

Экономика, 17:44 27 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рост срочных вкладов населения в банках продолжился в сентябре 2021 года. Средства населения выросли на 0,8%, в том числе на срочных вкладах на 0,9%, что связано с ростом депозитных ставок, а также перечислением дополнительной социальной поддержки пенсионерам.

В сентябре продолжился активный приток средств юридических лиц (+1,8%), в основном по счетам крупных сырьевых компаний, сообщает Банк России.

Корпоративное кредитование в сентябре значительно ускорилось - до 1,6% - по сравнению со среднемесячным темпом с начала года (+0,9%), говорится в информационно-аналитическом материале "О развитии банковского сектора Российской Федерации в сентябре 2021 года".

В розничном сегменте немного увеличились темпы роста ипотеки — до 2,1 с 1,8% в августе, тогда как потребительское кредитование, напротив, замедлилось до 1,7 с 2,2%.

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