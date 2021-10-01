В Тюменской области 47 спортивных организаций претендуют на налоговый вычет

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

47 спортивных организаций Тюменской области заявились на предоставление социального налогового вычета, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Всего на рассмотрение комиссии поступило 59 заявлений из 11 муниципальных образований региона. Более половины из них направлено от организаций и индивидуальных предпринимателей Тюмени. Семь заявлений поступило от Тюменского района, шесть - от Тобольска, по три - от Ишима и Заводоуковского городского округа, два - от Уватского района. По одному - от Ишимского, Сладковского, Нижнетавдинского, Омутинского, Ялуторовского районов и Ялуторовска.

Войти в перечень планировали 22 муниципальных автономных учреждения, 15 обществ с ограниченной ответственностью, а также автономные некоммерческие организации, государственные автономные учреждения, региональные общественные организации, акционерное общество. Восемь заявлений поступило от индивидуальных предпринимателей.

После рассмотрения пакетов документов комиссией было принято решение оставить в перечне 47 заявителей. Остальным было отказано. Причинами являются отсутствие в штате работников, имеющих соответствующее профессиональное образование, или то, что деятельность в области физической культуры и спорта не является основным видом экономической деятельности организации.

Перечень будет направлен в Министерство спорта Российской Федерации. До 1 декабря Минспорт России утвердит федеральный перечень.

Максимальная сумма, с которой можно будет получить налоговый вычет, начиная с 2022 года, составит 120 тыс. рублей. От этой суммы занимающиеся вправе получить вычет в размере 13%, что не должно превышать 15,6 тыс. рублей.