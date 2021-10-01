Тюменский ФК "Тюмень" завершает первую часть сезона

Фото: ФК "Тюмень" Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" заканчивает первую часть ОЛИМП-Первенства России II дивизиона ФНЛ среди команд четвертой группы. Тюменской команде остается провести четыре матча: два на выезде, два на домашнем поле.

31 октября тюменцы встретятся с "Волгой" в Ульяновске, эта команда возглавляет турнирную таблицу. 4 ноября предстоит матч на выезде с "Челябинском", который на второй строке. Тройку лидеров замыкает "Тюмень". По результатам 15 игр наш клуб набрал 32 очка. Было 10 побед, три поражения и две ничьих.

Еще две игры в 2021 году предстоят на стадионе "Геолог". 9 ноября наши игроки встретят "Звезду" из Перми, а 14 ноября – "Зенит-Ижевск", сообщает "Вслух.ру"