  • 30 октября 202130.10.2021суббота
  • USD70,5200
    EUR82,2898
  • В Тюмени -1..-3 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский ФК "Тюмень" завершает первую часть сезона

Спорт, 19:39 30 октября 2021

Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" заканчивает первую часть ОЛИМП-Первенства России II дивизиона ФНЛ среди команд четвертой группы. Тюменской команде остается провести четыре матча: два на выезде, два на домашнем поле.

31 октября тюменцы встретятся с "Волгой" в Ульяновске, эта команда возглавляет турнирную таблицу. 4 ноября предстоит матч на выезде с "Челябинском", который на второй строке. Тройку лидеров замыкает "Тюмень". По результатам 15 игр наш клуб набрал 32 очка. Было 10 побед, три поражения и две ничьих.

Еще две игры в 2021 году предстоят на стадионе "Геолог". 9 ноября наши игроки встретят "Звезду" из Перми, а 14 ноября – "Зенит-Ижевск", сообщает "Вслух.ру"

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:39 30.10.2021Тюменский ФК "Тюмень" завершает первую часть сезона
18:32 29.10.2021В Тюмени участник турнира по дартсу набрал 101 очко и забрал приз
16:25 29.10.2021ВК "Тюмень" дома уступил омским волейболисткам
14:09 29.10.2021МФК "Тюмень" сыграл вничью с казахстанским "Кайратом"