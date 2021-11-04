Тюменцам помогают открыть свой бизнес

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более двух тысяч безработных жителей Тюменской области смогли открыть свой бизнес благодаря помощи специалистов тюменского Кадрового центра "Работа России" с 2012 года. Чтобы стать самозанятым нужно составить бизнес-план и успешно защитить проект перед комиссией.

К примеру, дизайн интерьеров - собственное дело Елены Фисюк, развивается поэтапно и уже приносит доход. Проработав в формате самозанятости более года, Елена понимает все плюсы и минусы.

"Давно мечтала заняться чем-то своим и, наконец, решила, что пора. Я по специальности финансист. У меня не возникло особых проблем ни при составлении проекта, ни во время защиты. Я знакома с отчетностью, знаю, как работать с цифрами. Но это не означает, что другие люди не испытывают трудности при составлении бизнес-плана, при проведении расчетов. Ведь даже я пару раз корректировала свой план. И здесь нужно сказать спасибо специалистам Центра занятости. Они помогали, вели меня на протяжении всего пути", - поделилась она.

Для сотрудников Кадрового центра важно, чтобы человек, который получил помощь на открытие собственного дела, успешно реализовал его. Чтобы нашел свое дело жизни, а не вернулся в исходную точку.

Планируя "предпринимательский старт" тюменцам стоит учитывать: максимальный размер предоставляемой в службе занятости единовременной финансовой помощи при госрегистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, составляет 192 тыс. 000 рублей, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.