Футболисты "Тюмени" сыграли вничью в Челябинске

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" завершили программу официальных выездных матчей в этом году, сыграв в гостях с "Челябинском" - 0:0, сообщает пресс-служба клуба.

Это был матч второй и третьей команд четвертой группы ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов II дивизиона ФНЛ. Тюменцы контролировали ход встречи, но вратари до перерыва почти не были задействованы. Во втором тайме работы у голкипера гостей Станислава Антипина прибавилось – он дважды спас свою команду от пропущенного мяча. В итоге он не пропустил. Как и его коллега по амплуа Сергей Глазков.

Следующую игру тюменцы проведут дома 9 ноября против пермской "Звезды"