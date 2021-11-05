  • 5 ноября 20215.11.2021пятница
  • В Тюмени -1..-3 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Футболисты "Тюмени" сыграли вничью в Челябинске

Спорт, 09:20 05 ноября 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" завершили программу официальных выездных матчей в этом году, сыграв в гостях с "Челябинском" - 0:0, сообщает пресс-служба клуба.

Это был матч второй и третьей команд четвертой группы ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов II дивизиона ФНЛ. Тюменцы контролировали ход встречи, но вратари до перерыва почти не были задействованы. Во втором тайме работы у голкипера гостей Станислава Антипина прибавилось – он дважды спас свою команду от пропущенного мяча. В итоге он не пропустил. Как и его коллега по амплуа Сергей Глазков.

Следующую игру тюменцы проведут дома 9 ноября против пермской "Звезды"

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФК Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:20 05.11.2021Футболисты "Тюмени" сыграли вничью в Челябинске
10:51 04.11.2021МФК "Тюмень" проведет 1/8 Кубка России в Новосибирске
16:01 03.11.2021Горение на полигоне Боровской птицефабрики должно прекратиться к середине ноября
15:38 03.11.2021Тюменский "Рубин" сыграет на домашнем льду три матча без зрителей