В Тюмени двух наркодельцов ждет суд за сбыт 30 кг гашиша

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

За попытку сбыта 30 кг гашиша в Тюмени будут судить местного жителя и иностранца. Мужчин с наркотиком задержали в ноябре 2020 года в д. Решетникова, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемые договорились о совместном сбыте наркотических средств на территории Тюменской области.

10 ноября 2020 года из тайника в лесу они забрали две сумки, в которых находилось около 30 кг гашиша. В тот же день их автомобиль остановили сотрудники РУ ФСБ России по Тюменской области.

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Тюменский районный суд.