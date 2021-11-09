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Игровую площадку обустроили по инициативе тюменцев в микрорайоне Казарово

Экономика, 12:44 09 ноября 2021

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Два детских игровых комплекса установили на территории в 200 кв. м в микрорайоне Казарово. Площадка создана в рамках проекта инициативного бюджетирования, сообщает администрация Тюмени.

Место будущей площадки по ул. Дмитрия Коротчаева в районе школы № 52 было расчищено от кустарника и отсыпано песком. Там установлены качалка-балансир, карусель, качели, скамейки и другие объекты.

С идеей создания детской площадки выступила инициативная группа жителей микрорайона.

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# детская площадка , инициативное бюджетирование

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