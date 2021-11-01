Арендный дом в "Европейском квартале" Тюмени появится к 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арендный дом в "Европейском квартале" Тюмени на ул. Газовиков проектирует компания "Брусника". У жителей города появится возможность арендовать 184 квартиры, ввод в эксплуатацию планируется не позднее 31 декабря 2023 года.

Об этом рассказал заместитель директора подразделения "Арендное жилье" ДОМ.РФ Эльдар Асадуллаев.

Он отметил, что развитие рынка арендного жилья в России очень актуально, так как около 40% семей не могут позволить себе ипотеку в целом, а также есть семьи, которые на текущем этапе не готовы или не хотят приобретать квартиры в собственность.

ДОМ.РФ уже профинансировали строительство 9,5 тыс. арендных квартир. в УФО есть проект арендного жилья на базе ЖК "Южный квартал" в Екатеринбурге, он будет запущен в 3-4 квартале 2022 года, сдаваться будут 300 квартир с отделкой и мебелью.

В Тюменской области, помимо проекта с "Брусникой", ДОМ.РФ развивает трек корпоративной аренды на 1 тыс. 108 квартир вместе с "СИБУР Тобольск" в микрорайоне 7А. В планах - войти с арендными домами в Челябинск и Сургут, а также расширить присутствие в Екатеринбурге, пояснил Асадуллаев.

Дарья Казакова