Тюменская область выполнила план дорожных работ на 2021 год

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ в полном объеме завершили дорожные работы, запланированные на 2021 год.

Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, выступая на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию, который в режиме видеоконференции провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

"В остальных регионах федерального округа работы также близки к завершению. Не менее масштабные задачи стоят и на следующий дорожно-строительный сезон, идет подготовка проектно-сметной документации на 2022 год", - отметил полпред главы государства.

Марат Хуснуллин обратил особое внимание на реализацию проекта транспортного коридора М-12 Москва - Казань - Екатеринбург - Тюмень. Кроме того, дано поручение Росавтодору совместно с регионами определить, какие дороги в перспективе пяти лет будут расширены до четырех полос.

Евгений Бабенко