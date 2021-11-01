Футболисты "Тюмени" проведут последний матч 2021 года на домашнем поле

| Фото: ФК "Тюмень" ВКонтакте (архив) | Фото: ФК "Тюмень" ВКонтакте (архив)

Футболисты "Тюмени" сыграют с коллективом "Зенит-Ижевск" на домашнем поле стадиона "Геолог" 14 ноября, начало матча - в 14 часов, сообщает клуб.

Матч станет последним в 2021 году в рамках ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов ФНЛ-2.

Гости прибудут в Тюмень, победив в двух последних матчах. На выезде они обыграли лидеров из ульяновской "Волги" и дебютантов турнира из миасского "Торпедо". Из-за дисквалификации "Зениту-Ижевску" в Тюмени не поможет основной форвард команды Фёдор Дворников. В составе "Тюмени" из-за болезни не смогут сыграть некоторые лучшие спортсмены. При этом тюменцы рассчитывает на победу: в Ижевске они недавно уверенно обыграли соперника со счетом 4:0.

Электронные билеты на матч можно приобрести на сайте kassy.ru.

Бумажные билеты продаются в кассах ДК "Нефтяник", ТЦ "Зеленый Берег", ТРЦ "Солнечный", ТРЦ "Гудвин", ДК "Железнодорожник", драмтеатра, филармонии, цирка и СК "Центральный".

На стадионе "Геолог" кассы откроются в день игры в 11 часов.

Трансляция матча пройдет здесь.