ФК "Тюмень" сыграет дома с гостями из Ижевска

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Заключительный в 2021 году матч проведут футболисты "Тюмени" 14 ноября. В рамках ОЛИМП-Первенства России они дома сыграют с командой "Зенит-Ижевск".

Гости победили в двух последних матчах, на выезде они обыграли лидеров из ульяновской "Волги" и дебютантов турнира из миасского "Торпедо".

"Тюмень" в Ижевске уверенно обыграла хозяев со счетом 4:0. "Зенит-Ижевск" последний раз побеждал в Тюмени больше 50 лет назад.

Матч на стадионе "Геолог" начнется в 14 часов. Вход только для тех, у кого нет высокой температуры и с есть защитные маски.

Обязательное условие посещения матча гражданами, достигшими возраста 18 лет - наличие QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19 или справка о перенесенном заболевании в течение шести последних месяцев. Также необходим документ, удостоверяющий личность (паспорт).

На стадионе "Геолог" кассы откроются в день игры в 11 часов. Трансляция матча на Youtube-канале.