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В Сладковском районе открылась автомойка для тракторов и комбайнов

Экономика, 11:53 18 ноября 2021

Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте

Автомойку для тяжелой техники открыл инвестор Александр Колесников в пос. Маслянский Сладковского района. Проект по строительству объекта включен в Реестр инвестиционных проектов Тюменской области и предполагает создание одного рабочего места, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Предприниматель самостоятельно выполнил работы по строительству и монтажу системы водоотведения, внутренней отделки. Для реализации проекта приобретено производственное оборудование: профессиональный аппарат высокого давления, пенокомплект для бесконтактной мойки и чистящие средства для мойки техники. В помещении установлены система видеонаблюдения и вентиляции. Объем инвестиций в проект составил около 2 млн рублей.

Проект реализован по программе "Акселерация инвестиционных команд", которую проводит Инвестиционное агентство для реализации "Инвестиционного профиля Сладковского муниципального района на 2021-2025 годы".

"Всего в рамках работы акселератора на территории Сладковского района Тюменской области в стадии реализации сейчас находится еще восемь проектов, в том числе открытие салона красоты, реконструкция телятника и коровника, строительство вегетария и другие. Обучение рассчитано на 60 дней, но уже в процессе удалось запустить в работу инвестиционный проект, что говорит о слаженной работе команды администрации Сладковского района и предпринимательского сообщества муниципалитета", - отметила заместитель начальника отдела стратегических инициатив Фонда "Инвестиционное агентство Тюменкой области" Елена Аверина.

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# инвестиционное агентство Тюменской области , предпринимательство

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