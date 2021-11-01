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Первым зимним соперником ФК "Тюмень" будет "Иртыш"

Спорт, 16:25 19 ноября 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" определился с планом подготовки к продолжению ОЛИМП-Первенства II дивизиона ФНЛ. Турнир в четвертой группе возобновится 3 апреля, сообщает пресс-служба клуба.

"Тюмень" под руководством главного тренера Игоря Меньщикова проведет два сбора. Домашний начнется 30 января. В его рамках команда запланировала выезды на товарищеские матчи в Омск и Екатеринбург, где будут контрольные игры в местных крытых манежах. Первая из них должна состояться 12 февраля. Соперником будет омский "Иртыш". Через неделю тюменцы запланировали встречу с "Уралом-2".

С 3 по 23 марта сибиряки будут тренироваться в Турции. На этом сборе тюменцы также станут участниками товарищеских матчей.

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# ФК Тюмень , футбол

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