Первым зимним соперником ФК "Тюмень" будет "Иртыш"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" определился с планом подготовки к продолжению ОЛИМП-Первенства II дивизиона ФНЛ. Турнир в четвертой группе возобновится 3 апреля, сообщает пресс-служба клуба.

"Тюмень" под руководством главного тренера Игоря Меньщикова проведет два сбора. Домашний начнется 30 января. В его рамках команда запланировала выезды на товарищеские матчи в Омск и Екатеринбург, где будут контрольные игры в местных крытых манежах. Первая из них должна состояться 12 февраля. Соперником будет омский "Иртыш". Через неделю тюменцы запланировали встречу с "Уралом-2".

С 3 по 23 марта сибиряки будут тренироваться в Турции. На этом сборе тюменцы также станут участниками товарищеских матчей.