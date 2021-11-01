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Директор школы №70 Тюмени Лидия Русакова получила звание "Народный учитель РФ"

Губернатор, 12:03 20 ноября 2021

фото с личной страницы Александра Моора ВКонтакте | фото с личной страницы Александра Моора ВКонтакте

Директор тюменской средней школы №70 Лидия Русакова получила звание "Народный учитель Российской Федерации". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор на личных страницах в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Инстаграм". Глава региона поздравил педагога с заслуженной наградой.

"Лидия Николаевна свою педагогическую деятельность начала в 1979 году. Директор СОШ № 70 Тюмени неоднократно побеждала на самых престижных профессиональных конкурсах: "Учитель года", "Женщина – директор года", "Лидер образования". Она заслуженный учитель РФ. Много лет под ее руководством воплощается в жизнь проект "Школа Сотворчества как технология здоровья". Бесспорно, Лидия Николаевна заслужила почетное звание", - подчеркнул губернатор.

В Тюменской области уже три Народных учителя России. В 2009 году этого высокого звания была удостоена ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат, в 2020 году - учитель Физико-математической школы Анатолий Кугаевский.

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# Александр Моор , Владимир Путин , Лидия Русакова , учитель

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