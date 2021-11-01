Тюменским автомобилистам предстоит уплатить 1,7 млрд налога

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Транспортный налог за 2020 год на общую сумму 1,7 млрд рублей должны уплатить жители Тюменской области, сообщает управление Федеральной налоговой службы РФ по Тюменской области.

Его необходимо уплатить владельцам легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил. Для некоторых категорий граждан предусмотрена льгота за один легковой автомобиль до 150 лошадиных сил. От уплаты налога освобождаются один из родителей в многодетной семье, один из родителей ребенка-инвалида, один из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным, а также физические лица – владельцы электромобилей с мощностью до 150 лошадиных сил.

Общая сумма налогов за 2020 год для собственников транспорта, земельных участков и объектов капитального строительства в Тюменской области составила 3 млрд рублей, жителям региона направлено 725 тыс. налоговых уведомлений.

Уплатить имущественные налоги за 2020 год нужно до 1 декабря 2021 года, сделать это можно через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", в любом отделении банка, через платёжный терминал или мобильные приложения банков.