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ФК "Тюмень" добился отмены желтой карточки для своего футболиста

Спорт, 12:25 23 ноября 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил жетлую карточку полузащитнику ФК "Тюмень" Виталию Горулеву, сообщает пресс-служба клуба.

В заключительном матче года "Тюмень" дома взяла верх над коллективом "Зенит-Ижевск" (3:0). У хозяев за грубую игру предупредили Горулева. Тюменскому клубу удалось доказать, что правила в том эпизоде он не нарушал. В итоге КДК отменил желтую карточку полузащитнику, для которого она была уже четвертой в турнире, что означало пропуск первого официального матча следующего года против новотроицкой "Носты".

Добавим, что в нынешнем ОЛИМП-Первенстве страны II дивизиона ФНЛ Горулев провел в составе "Тюмени" все игры.

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# ФК Тюмень

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