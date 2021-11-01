ФК "Тюмень" добился отмены желтой карточки для своего футболиста
| Фото: ФК "Тюмень"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил жетлую карточку полузащитнику ФК "Тюмень" Виталию Горулеву, сообщает пресс-служба клуба.
В заключительном матче года "Тюмень" дома взяла верх над коллективом "Зенит-Ижевск" (3:0). У хозяев за грубую игру предупредили Горулева. Тюменскому клубу удалось доказать, что правила в том эпизоде он не нарушал. В итоге КДК отменил желтую карточку полузащитнику, для которого она была уже четвертой в турнире, что означало пропуск первого официального матча следующего года против новотроицкой "Носты".
Добавим, что в нынешнем ОЛИМП-Первенстве страны II дивизиона ФНЛ Горулев провел в составе "Тюмени" все игры.