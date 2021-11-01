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Авария ограничила движение на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе

Происшествия, 13:45 23 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение временно ограничено на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.

“На 525-м километре трассы водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию. Машина въехала в дорожную технику, собрав четыре автомобиля. Пострадавших в ДТП нет, но техника перегородила дорогу”, - рассказали в региональной ГИБДД.

Проезда по автодороге нет. Предпринимаются все меры, чтобы освободить проезжую часть и обеспечить беспрепятственный проезд по федеральной трассе.

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# ограничение движения , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск

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