Авария ограничила движение на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Движение временно ограничено на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.
“На 525-м километре трассы водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию. Машина въехала в дорожную технику, собрав четыре автомобиля. Пострадавших в ДТП нет, но техника перегородила дорогу”, - рассказали в региональной ГИБДД.
Проезда по автодороге нет. Предпринимаются все меры, чтобы освободить проезжую часть и обеспечить беспрепятственный проезд по федеральной трассе.