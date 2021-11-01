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15 тысяч семей в Тюменской области улучшили жилищные условия с помощью ипотеки Сбербанка

Экономика, 16:52 23 ноября 2021

Сбербанк | Фото: Сбербанк

С начала года 15 тысяч семей в Тюменской области улучшили жилищные условия с помощью ипотеки, выданной Западно-Сибирским отделением Сбербанка. Из них свыше 6 тысяч семей приобрели жилье у застройщиков по программе льготной ипотеки с господдержкой.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Для клиентов, приобретающих квартиры или апартаменты на первичном рынке жилья, Сбер расширил перечень программ кредитования. Теперь в ипотеку клиенты могут купить недвижимость, находящуюся в залоге у Сбера. Для этого необходимо выбрать объект и подать заявку на сайте ДомКлик".

Процентная ставка по ипотеке составляет от 7,9% годовых. Также условия кредитования распространяются на программу господдержки для семей с детьми, ставка по ней – от 5% годовых.

Процедура покупки простая: продавец и покупатель заключают договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, далее банк готовит письмо с согласием на отчуждение объекта и последующую ипотеку. После предоставления зарегистрированного договора из Росреестра долг продавца по ипотеке погашается.

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# ипотека , Сбербанк

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