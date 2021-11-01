В Тюмени в доме по улице Чернышевского 2Г отремонтируют подъезды и крышу

Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны РФ Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны РФ

В Тюмени заканчивается ремонт двух подъездов и крыши с заменой кровельного покрытия, карниза и водосточной системы в доме по улице Чернышевского 2Г.

Работы проводятся, сообщает ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ, в рамках договора заключенного с ЖКС №11 города Тюмени.

Ремонтные работы проводятся за счет средств собранных с жильцов на содержание и ремонт жилищного фонда, которые начисляются с сентября 2017 года по июль 2021 года.

Казарменно-жилищный фонд Министерства обороны, находящийся в обслуживании ЖКС № 11 (Тюмень) ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ в основной своей части представлен 165-ю объектами, общей площадью более 120 тыс. кв. метров в 56 военных городках, расположенных на территории Тюменской области, Ямала и Югры.