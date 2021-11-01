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Детсад на 110 мест построят в селе Малая Зоркальцева Тобольского района

Экономика, 12:15 24 ноября 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Современный детский сад на 110 мест планируется построить в селе Малая Зоркальцева Тобольского района. Об этом доложил на онлайн-заседании регионального правительства заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

"В настоящее время в селе работает детсад "Березка", который обслуживает еще восемь населенных пунктов. Детское дошкольное учреждение расположено в здании 1977 года постройки, рассчитанном на 34 места. Однако фактически детский сад посещает 61 воспитанник в возрасте от полутора до семи лет. Очередь на предоставление места на полный день в детсаду в селе Малая Зоркальцева составляет 12 человек", – отметил заместитель губернатора.

Здание детского сада не соответствует современным требованиям, его реконструкция нецелесообразна. В связи с этим по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора был изучен вопрос о строительстве нового детсада. Для реализации этого проекта уже предложен земельный участок. На 2022 год запланированы средства для разработки проектно-сметной документации.

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# Алексей Райдер , детский сад , Тобольский район

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