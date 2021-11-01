В Тюменской области 452 молодые семьи получили жилищную субсидию в 2021 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

452 молодые семьи в Тюменской области получили жилищные субсидии в 2021 году. По предварительным данным, на эти средства они купят или построят 42 тыс. кв. м жилья.

Как рассказал на выездном заседании комитета облдумы по социальной политике начальник Главного управления строительства региона Павел Перевалов, в 2020 году такой поддержкой воспользовались 436 молодых семей, они приобрели или построили 40 тыс. кв. м жилья.

Он напомнил, что размер социальной выплаты составляет 30 % от стоимости жилья в случае, если молодая семья не имеет детей, и 35 % - если дети в семье есть. Средства предоставляются за счет федерального, областного и местного бюджетов.

"Всего с 2006 года жилищные условия в регионе улучшили 19,5 тысяч молодых семей. За это время на предоставление социальных выплат власти направили 16,6 млрд рублей, а семьи приобрели и построили полтора миллиона квадратных метров жилья. При этом прядка 13 процентов семей строят индивидуальные жилые дома", - сообщил начальник ГУСа.

Помимо предоставления жилищных субсидий оказываются и другие меры поддержки. Так, молодые семьи, которые получили субсидии на покупку или строительство жилья, могут также взять льготный займ под 1 % годовых сроком до 10 лет. Сумма его может доставлять до 30 % расчетной стоимости жилья. С 2011 года такие займы в Тюменской области получили 2,5 тыс. семей.

Если в течение этих 10 лет в семье родился ребенок, то молодой семье покрывается 30 % от этого займа, в случае рождения еще одного ребенка – еще 30 % и так далее. С 2013 года такую поддержку на сумму более 258 млн рублей получили 1,4 тыс. семей.

Кроме того, при рождении каждого следующего ребенка добавляется еще 5 %-ная выплата от стоимости жилья. Павел Перевалов отметил, что если сложить все эти меры, то 65 %, а то и 75 % от стоимости приобретенного жилья можно покрыть за счет государства.

"Оставшуюся сумму молодые семьи могут взять в кредит по программе льготного кредитования, которая второй год действует в стране. В 2021 году сумма ипотеки может составлять до 3 млн рублей под 7 процентов годовых. Сегодня, по окончании второго года действия этой программы, в нашем регионе семьи взяли 23 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму чуть более 63 млрд рублей. То есть люди охотно берут льготную ипотеку и пользуются возможностью приобрести жилье", - рассказал он.

Павел Перевалов также добавил, что первоочередное право на получение таких мер поддержки имеют молодые многодетные семьи.

Любовь Голышева