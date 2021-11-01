  • 26 ноября 202126.11.2021пятница
  • USD74,6004
    EUR83,6793
  • В Тюмени -10..-12 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Участники "Фабрики проектов" представят свои идеи 29 ноября

Экономика, 17:12 26 ноября 2021

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Свои проекты представят экспертам участники "Фабрики проектов" в "Точке кипения" 29 ноября, начало в 10 часов, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Конкурс бизнес-идей "Фабрика проектов" проходит среди предпринимателей региона с 8 ноября 2021 года.

Цель образовательного курса – развитие предпринимательских инициатив от идеи до проекта в рамках проекта "Сельское предпринимательство" на территориях муниципальных образований, сельских территорий, а также больших и малых городов.

На протяжении курса у предпринимателей региона формировались навыки подготовки проектов для защиты перед потенциальными инвесторами и для подачи на грантовую поддержку. Они получили практический опыт описания своего продукта, научились определять целевую аудиторию, составлять бизнес-план и готовить презентации.

20 лучших предпринимательских проектов войдут в Реестр инвестиционных проектов Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инвестиционное агентство , предпринимательство , проекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:12 26.11.2021 Участники "Фабрики проектов" представят свои идеи 29 ноября
14:33 26.11.2021В заводоуковской больнице капитально отремонтировали пищеблок
12:31 26.11.2021Тюменцы могут поддержать проект "Перевернутый дом" тобольской предпринимательницы
14:24 25.11.2021В Тюменской области 452 молодые семьи получили жилищную субсидию в 2021 году