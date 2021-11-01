Участники "Фабрики проектов" представят свои идеи 29 ноября

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Свои проекты представят экспертам участники "Фабрики проектов" в "Точке кипения" 29 ноября, начало в 10 часов, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Конкурс бизнес-идей "Фабрика проектов" проходит среди предпринимателей региона с 8 ноября 2021 года.

Цель образовательного курса – развитие предпринимательских инициатив от идеи до проекта в рамках проекта "Сельское предпринимательство" на территориях муниципальных образований, сельских территорий, а также больших и малых городов.

На протяжении курса у предпринимателей региона формировались навыки подготовки проектов для защиты перед потенциальными инвесторами и для подачи на грантовую поддержку. Они получили практический опыт описания своего продукта, научились определять целевую аудиторию, составлять бизнес-план и готовить презентации.

20 лучших предпринимательских проектов войдут в Реестр инвестиционных проектов Тюменской области.